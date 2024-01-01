В январе приобрели весы для взвешивания автомобилей. Все работы были выполнены в срок и по договору. Превосходное качество по приемлемой цене.

В лице компании выражаю благодарность компании заводу весоизмерительного оборудования "ВесТэк". Приятно сотрудничать с профессионалами своего дела - начиная от звонка менеджеру, заканчивая монтажом. Результатом полностью довольны.

Автовесы Гарант - настоящий профессионал! Они просто безотказные, работали и продолжают работать в любых погодных условиях при этом имеют высокую точность измерений и просты в использовании. Я могу рекомендовать их всем, кто работает с грузовыми автомобилями в суровых российских реалиях.

Хотим сказать искренние слова благодарности за ваш ценный вклад и содействие в реализации автоматизации весов для карьера. Оперативное согласование и производство. Предоставили техническое задание на подготовку основания. Организовали выезд на монтаж автоматизацию и поверку. Все на высшем уровне - рекомендую к сотрудничеству

Выражаем огромную благодарность заводу производителю «ВЕСТЭК». Отдельное спасибо Роману за подробнейшую консультацию и разъяснения – видно, что человек разбирается в весовом оборудовании и радеет за достижение максимально эффективного и оптимального результата для клиента. Побольше бы таких специалистов. Успехов и процветания

Благодарим коллектив «ВесТэк» за профессионализм и оперативность, внимательное отношение к нашим потребностям, как заказчика.

Весы берем тут уже второй раз. Большое спасибо менеджерам, которые оба раза нам все объяснили и ответили на все вопросы. Качеством весов и обслуживанием остались довольны.

Акционерное Общество «КОНЦЕРН-ТИТАН-2» благодарит сотрудников «ВесТэк» за высокое качество поставленных автомобильных весов, оказанных услуг по установке и поверке, за внедрение ваших весов в технологический процесс нашего предприятия, что позволило вести чёткий учёт и контроль продукции. Желаем успехов вашей компании, будем рады дальнейшему сотрудничеству!

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Весы для взвешивания автомобилей 80 тонн — это незаменимый инструмент для предприятий, занимающихся грузоперевозками, логистикой, строительством, переработкой мусора, добычей сырья, горных пород, руды и песка (карьеры), металлургической промышленностью и прочее.

Они предназначены для высокоточных и оперативных измерений веса перевозимого груза в условиях интенсивного движения транспорта во многих отраслях с трафиком от 10 до 600 автомобилей в сутки в зависимости от модели. Выбор подходящего типа зависит от специфики работы, месте установки и условий эксплуатации.

Весы автомобильные электронные 80т от производителя

ВесТэк — это ведущий производитель высококачественных весов для автомобилей, предлагающий широкий ассортимент оборудования для взвешивания любого грузового транспорта. Наша продукция обеспечивает точное и надежное измерение массы грузовых автомобилей, прицепов, фур, камазов, грузовиков и прочее, что делает ее идеальной для использования в различных отраслях промышленности, включая транспортные и логистические компании, производственные предприятия, таможенные службы и многие другие.

Наши автомобильные весы разработаны с учетом самых высоких стандартов качества и безопасности, а также оснащены передовыми технологиями, обеспечивающими быстрое и точное измерение массы. Мы предлагаем автовесы различных типов и размеров, в том числе стационарные и мобильные модели, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для статического или динамического взвешивания.

Ассортимент линейки автовесов ориентирован на:

размеры взвешиваемого транспортного средства (длина колесной базы от 6 до 24 метров)

плотность трафика (до 600 взвешиваний автомобилей в сутки)

возможности промышленной площадки (стационарная установка на фундамент или бесфундаментные на плиты ПАГ или асфальт)

«Гарант — 80» Мостовой тип. Для неограниченного грузопотока и любых условий работы, в том числе и в карьерах. Измеряют в статическом режиме. Установка на монолитный фундамент или бетонные плиты. Комплектуются ограждениями и пандусами. Легко обслуживать (датчики и электрика в прямом доступе). Спроектированы со 150% запасом прочности конструктива. «Лидер — 80» Платформенный тип. Решение для автотрафика средней интенсивности. Измеряют в статическом режиме. Монтаж на монолит, бетонные плиты или асфальтовое покрытие. Не требуется строительства монолитного основания. Идеальный баланс “цена-качество”! «Универсал — 80» Колейный тип. Для предприятий с низким трафиком движения. Измеряют в статическом режиме. Установка на монолит, бетонные плиты или асфальтовое покрытие.

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Мы стремимся предоставлять нашим клиентам не только качественное оборудование, но и отличный сервис. Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам выбрать наиболее подходящую модель весов, а также обеспечить оперативную доставку, монтаж и ввод в эксплуатацию весового терминала. Мы гарантируем высокий уровень технической поддержки и обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации наших весов. Если вы ищете надежные грузовые весы — обращайтесь напрямую к производителю «ВесТэк». Мы поможем вам приобрести весы для взвешивания грузовых автомобилей с наивысшим пределом взвешивания (НПВ) 80 тонн, подходящие именно под ваши задачи.