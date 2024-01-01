В дополнение к основной деятельности, производство автомобильных весов 80 тонн, мы предлагаем различные дополнительные опции, которые обеспечат вам полноценный современный весовой комплекс с системой автоматизации. Независимо от области вашей деятельности, эти опции позволят вам сократить время на взвешивание и учет, улучшить точность результатов, обеспечить безопасность и эффективность всех процессов.
Автомобильные весы 80 тонн
от 2 000₽ — Санкт-Петербург и ЛО
от 2 000₽ — по России
Москва ул. Моторная 9г.
Санкт-Петербург ул. Михаила Дудина, д. 15
Воронеж ул. Владимира Невского, д. 25/1
Акционерное Общество «КОНЦЕРН-ТИТАН-2» благодарит сотрудников «ВесТэк» за высокое качество поставленных автомобильных весов, оказанных услуг по установке и поверке, за внедрение ваших весов в технологический процесс нашего предприятия, что позволило вести чёткий учёт и контроль продукции. Желаем успехов вашей компании, будем рады дальнейшему сотрудничеству!С.В. Рябов АО «КОНЦЕРН-ТИТАН-2»
Весы отличного качества, цена адекватная. В целом, нареканий нет.Андрей Дубов
Весы берем тут уже второй раз. Большое спасибо менеджерам, которые оба раза нам все объяснили и ответили на все вопросы. Качеством весов и обслуживанием остались довольны.Максим Н.
Благодарим коллектив «ВесТэк» за профессионализм и оперативность, внимательное отношение к нашим потребностям, как заказчика.ООО «ВЗКСМ»
Выражаем огромную благодарность заводу производителю «ВЕСТЭК». Отдельное спасибо Роману за подробнейшую консультацию и разъяснения – видно, что человек разбирается в весовом оборудовании и радеет за достижение максимально эффективного и оптимального результата для клиента. Побольше бы таких специалистов. Успехов и процветанияАлександр Марков
Хотим сказать искренние слова благодарности за ваш ценный вклад и содействие в реализации автоматизации весов для карьера. Оперативное согласование и производство. Предоставили техническое задание на подготовку основания. Организовали выезд на монтаж автоматизацию и поверку. Все на высшем уровне - рекомендую к сотрудничествуЭльвира
Автовесы Гарант - настоящий профессионал! Они просто безотказные, работали и продолжают работать в любых погодных условиях при этом имеют высокую точность измерений и просты в использовании. Я могу рекомендовать их всем, кто работает с грузовыми автомобилями в суровых российских реалиях.Николай
В лице компании выражаю благодарность компании заводу весоизмерительного оборудования "ВесТэк". Приятно сотрудничать с профессионалами своего дела - начиная от звонка менеджеру, заканчивая монтажом. Результатом полностью довольны.ООО "ЭКОРАС"
В январе приобрели весы для взвешивания автомобилей. Все работы были выполнены в срок и по договору. Превосходное качество по приемлемой цене.Валерий С.А.
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150% запас прочности
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Весы для взвешивания автомобилей 80 тонн — это незаменимый инструмент для предприятий, занимающихся грузоперевозками, логистикой, строительством, переработкой мусора, добычей сырья, горных пород, руды и песка (карьеры), металлургической промышленностью и прочее.
Они предназначены для высокоточных и оперативных измерений веса перевозимого груза в условиях интенсивного движения транспорта во многих отраслях с трафиком от 10 до 600 автомобилей в сутки в зависимости от модели. Выбор подходящего типа зависит от специфики работы, месте установки и условий эксплуатации.
Весы автомобильные электронные 80т от производителя
ВесТэк — это ведущий производитель высококачественных весов для автомобилей, предлагающий широкий ассортимент оборудования для взвешивания любого грузового транспорта. Наша продукция обеспечивает точное и надежное измерение массы грузовых автомобилей, прицепов, фур, камазов, грузовиков и прочее, что делает ее идеальной для использования в различных отраслях промышленности, включая транспортные и логистические компании, производственные предприятия, таможенные службы и многие другие.
Наши автомобильные весы разработаны с учетом самых высоких стандартов качества и безопасности, а также оснащены передовыми технологиями, обеспечивающими быстрое и точное измерение массы. Мы предлагаем автовесы различных типов и размеров, в том числе стационарные и мобильные модели, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для статического или динамического взвешивания.
Ассортимент линейки автовесов ориентирован на:
- размеры взвешиваемого транспортного средства (длина колесной базы от 6 до 24 метров)
- плотность трафика (до 600 взвешиваний автомобилей в сутки)
- возможности промышленной площадки (стационарная установка на фундамент или бесфундаментные на плиты ПАГ или асфальт)
«Гарант — 80» Мостовой тип. Для неограниченного грузопотока и любых условий работы, в том числе и в карьерах. Измеряют в статическом режиме. Установка на монолитный фундамент или бетонные плиты. Комплектуются ограждениями и пандусами. Легко обслуживать (датчики и электрика в прямом доступе). Спроектированы со 150% запасом прочности конструктива.
«Лидер — 80» Платформенный тип. Решение для автотрафика средней интенсивности. Измеряют в статическом режиме. Монтаж на монолит, бетонные плиты или асфальтовое покрытие. Не требуется строительства монолитного основания. Идеальный баланс “цена-качество”!
«Универсал — 80» Колейный тип. Для предприятий с низким трафиком движения. Измеряют в статическом режиме. Установка на монолит, бетонные плиты или асфальтовое покрытие.
Купить весы автомобильные НПВ 80 тонн
Мы стремимся предоставлять нашим клиентам не только качественное оборудование, но и отличный сервис. Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам выбрать наиболее подходящую модель весов, а также обеспечить оперативную доставку, монтаж и ввод в эксплуатацию весового терминала. Мы гарантируем высокий уровень технической поддержки и обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации наших весов. Если вы ищете надежные грузовые весы — обращайтесь напрямую к производителю «ВесТэк». Мы поможем вам приобрести весы для взвешивания грузовых автомобилей с наивысшим пределом взвешивания (НПВ) 80 тонн, подходящие именно под ваши задачи.
Стоимость автомобильных весов грузоподъёмностью 80 тонн
Цена автовесов 80 тонн может отличаться в зависимости от типа конструкции, места установки и дополнительной автоматизацией (светофорное регулирование, шлагбаумы, видеокамеры, считывание номеров и RFID меток и прочего).
|Наименование
|Цена
|Стационарные весы
|от 1 520 000 рублей
|Платформенные весы
|от 1 220 000 рублей
|Колейные весы
|от 1 055 000 рублей
Для более точного расчета цены пройдите небольшой опрос и узнайте стоимость.
Автомобильные весы с грузоподъемностью 80 тонн используются для взвешивания грузовых автомобилей и автопоездов с прицепами или полуприцепами. Такие весовые терминалы применяются на различных предприятиях, таких как:
- АТП и транспортные компании, где необходимо контролировать массу перевозимого груза и загрузку автомобиля.
- Склады и производственные предприятия, где требуется учет массы входящего и исходящего сырья, полуфабрикатов или готовой продукции.
- На таможенных постах и пограничных переходах для контроля допустимой массы грузовых автомобилей и проверки соответствия декларируемого груза его фактической массе.
- В логистических центрах и терминалах, где осуществляется прием и отправка грузов.
- В сельскохозяйственных предприятиях для взвешивания урожая, удобрений и сельхозтехники.
- На строительных площадках используются для учета массы строительных материалов и техники
- На промышленных предприятиях, где производится или перерабатывается сырье, требующее контроля массы и учета его движения.
- избежать производственных, временных и финансовых потерь;
- приоритетны точность, надежность и отсутствие простоя в работе оборудования и персонала;
- необходима оперативная доставка и профессиональный монтаж по России (Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Кемерово, Челябинск и др);
- принципиален индивидуальный подход, поддержка, гарантии и постпродажное сервисное обслуживание,