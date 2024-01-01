Автомобильные весы 80 тонн

Завод весового оборудования ВЕСТЭК предлагает современные проверенные решения с высокой точностью измерений и долговечностью в эксплуатации.

Купить автомобильные весы 80 тонн — обеспечить свой бизнес надежной системой взвешивания грузовых машин.
Цена с установкой (монтажом) от 1200000 рублей.

  • В наличии и под заказ от 7 дней
  • Неограниченные возможности автоматизации
  • Бесперебойная работа от 10 лет
  • Гарантия 36 месяцев
  • Установка и поверка за 24 часа
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ВесТэк
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Гарантия 36 мес.
ВЕСТЭК-С-80-20-2 ГАРАНТ
в наличии
Автомобильные весы
ВЕСТЭК-С-80-20-2 ГАРАНТ
Цена от 2 672 000 ₽
Весы для взвешивания автомобиля с грузом с наибольшим пределом взвешивания 80 тонн и ценой деления 20/50 кг…
Грузоподъемность 80 тонн
Длина 20 м
Точность 20/50 кг
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хит продаж
Гарантия 36 мес.
ВЕСТЭК-С-80-18-2 ЛИДЕР
в наличии
Автомобильные весы
ВЕСТЭК-С-80-18-2 ЛИДЕР
Цена от 1 808 000 ₽ 1 850 000 ₽
Весы автомобильные Лидер (ВАЛ) 80-18 для измерений массы грузового автотранспорта до 80 тонн и длиной до 18 метров в статике…
Грузоподъемность 80 тонн
Длина 18 м
Точность 20/50 кг
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Гарантия 36 мес.
ВЕСТЭК-С-80-12-2 УНИВЕРСАЛ
в наличии
Автомобильные весы
ВЕСТЭК-С-80-12-2 УНИВЕРСАЛ
Цена от 1 055 000 ₽ 1 255 000 ₽
Электронные весы для грузовых автомобилей 80 тонн 12 метров с высокоточными дачтиками и высокой скоростью взвешивания…
Грузоподъемность 80 тонн
Длина 12 м
Точность 20/50 кг
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Гарантия 36 мес.
ВЕСТЭК-С-80-18-2 УНИВЕРСАЛ
в наличии
Автомобильные весы
ВЕСТЭК-С-80-18-2 УНИВЕРСАЛ
Цена от 1 660 000 ₽ 1 700 000 ₽
Взвешивание грузовых автомобилей в динамике и статике с полным заездом на весовую платформу грузоподъемостью 80 тонн…
Грузоподъемность 80 тонн
Длина 18 м
Точность 20/50 кг
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Гарантия 36 мес.
ВЕСТЭК-С-80-16-2 УНИВЕРСАЛ
Автомобильные весы
ВЕСТЭК-С-80-16-2 УНИВЕРСАЛ
Цена от 1 372 000 ₽ 1 610 000 ₽
Весовой контроль грузового автотранспорта до 80 тонн с возможностью взвешивания в статическом и динамическом режиме…
Грузоподъемность 80 тонн
Длина 16 м
Точность 20/50 кг
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Гарантия 36 мес.
ВЕСТЕК-С-80-22-2 УНИВЕРСАЛ
Автомобильные весы
ВЕСТЕК-С-80-22-2 УНИВЕРСАЛ
Цена от 1 790 000 ₽
Весы автомобильные стационарные 80 тонн. Автоматическая система управления взвешиванием (АСУВ), высокоточные датчики тензо..
Грузоподъемность 80 тонн
Длина 22 м
Точность 20/50 кг
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Гарантия 36 мес.
ВЕСТЭК-С-80-24-2 УНИВЕРСАЛ
Автомобильные весы
ВЕСТЭК-С-80-24-2 УНИВЕРСАЛ
Цена от 1 897 000 ₽
Весы во взрывозащищенном исполнении с максимальной грузоподъемностью 80 тонн и длиной платформы 24 метра…
Грузоподъемность 80 тонн
Длина 24 м
Точность 20/50 кг
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Гарантия 36 мес.
ВЕСТЭК-С-80-20-2 УНИВЕРСАЛ
Автомобильные весы
ВЕСТЭК-С-80-20-2 УНИВЕРСАЛ
Цена от 1 684 000 ₽ 1 980 000 ₽
Многотонные весы для автоматической весовой на дороге грузоподъемностью 80 тонн и длиной 20 м. система распознавания номеров...
Грузоподъемность 80 тонн
Длина 20 м
Точность 20/50 кг
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Гарантия 36 мес.
ВЕСТЭК-С-80-20-2 ЛИДЕР
Автомобильные весы
ВЕСТЭК-С-80-20-2 ЛИДЕР
Цена от 1 900 000 ₽
Автомобильные электронные весы грузоподъемностью 80 тонн с автоматической системой взвешивания и синхронизацией 1С…
Грузоподъемность 80 тонн
Длина 20 м
Точность 20/50 кг
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Дополнительные опции

В дополнение к основной деятельности, производство автомобильных весов 80 тонн, мы предлагаем различные дополнительные опции, которые обеспечат вам полноценный современный весовой комплекс с системой автоматизации. Независимо от области вашей деятельности, эти опции позволят вам сократить время на взвешивание и учет, улучшить точность результатов, обеспечить безопасность и эффективность всех процессов.

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Фундаментные работы
Работы по обустройству фундамента. Монолитная плита, приямок (врезной), плиты ПАГ
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Навесы и ангары
 
Возведение ангаров и навесов для защиты автовесов от погодных условий
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Весовой пост (бытовка)
Обустройство и организация рабочего места весовщика, установка и настройка ПК (Весовой пост)
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Автоматизация (АСВ)
Режим КПП, шлагбаумы, определение номеров, RFID, камеры, светофоры, 1С терминал
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Измерение объёма груза
Система лазерного 3D сканирования и определения объема сыпучих и инертных материалов
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Доставка или самовывоз
Доставка

от 2 000₽ — Санкт-Петербург и ЛО

от 2 000₽ — по России

Узнать точную стоимость доставки можно по телефону 8 (800) 550-38-63
Самовывоз из пунктов выдачи

Москва ул. Моторная 9г.

Санкт-Петербург ул. Михаила Дудина, д. 15

Воронеж ул. Владимира Невского, д. 25/1

Узнать точную стоимость доставки можно по телефону 8 (800) 550-38-63
Производим промышленные весы высокой точности
Выполненные проекты
Стационарные автомобильные весы грузоподъемностью 80 тонн - модель "ВЕСТЭК-С-80-15-2 ЛИДЕР" Автомобильные весы 80 тонн для тяжелых грузовиков и самосвалов - модель "ВЕСТЭК-С-80-18-2 УНИВЕРСАЛ" Платформенные автомобильные весы с максимальной нагрузкой до 80 тонн и длиной платформы 15 метров - модель "ВЕСТЭК-С-80-15-2 ЛИДЕР" Автомобильные весы 80 тонн установленные на плитах ПАГ - модель "ВЕСТЭК-С-80-18-2 УНИВЕРСАЛ" Монтаж автовесы 80 тонн с системой автоматизации - модель "ВЕСТЭК-С-80-18-2 ЛИДЕР" Весы для грузового транспорта с бетонными пандусами - модель "ВЕСТЭК-С-80-18-2 ЛИДЕР" Стационарные весы для взвешивания грузовых автомобилей до 80 тонн - модель "ВЕСТЭК-С-80-18-2 УНИВЕРСАЛ" Тензометрические автомобильные весы 80 тонн (электронные) - модель "ВЕСТЭК-С-80-18-2 ЛИДЕР" Поверка автомобильных весов - модель "ВЕСТЭК-С-80-18-2 ГАРАНТ" Врезные автомобильные весы 80 тонн установленные в приямок - модель "ВЕСТЭК-С-80-16-2 УНИВЕРСАЛ" Автомобильные весы для грузового транспорта 80 тонн - модель "ВЕСТЭК-С-80-20-2 ГАРАНТ"
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Пулково
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Ниссан
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Отзывы
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Акционерное Общество «КОНЦЕРН-ТИТАН-2» благодарит сотрудников «ВесТэк» за высокое качество поставленных автомобильных весов, оказанных услуг по установке и поверке, за внедрение ваших весов в технологический процесс нашего предприятия, что позволило вести чёткий учёт и контроль продукции. Желаем успехов вашей компании, будем рады дальнейшему сотрудничеству!

С.В. Рябов АО «КОНЦЕРН-ТИТАН-2»
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Весы отличного качества, цена адекватная. В целом, нареканий нет.

Андрей Дубов
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Весы берем тут уже второй раз. Большое спасибо менеджерам, которые оба раза нам все объяснили и ответили на все вопросы. Качеством весов и обслуживанием остались довольны.

Максим Н.
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Благодарим коллектив «ВесТэк» за профессионализм и оперативность, внимательное отношение к нашим потребностям, как заказчика.

ООО «ВЗКСМ»
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Выражаем огромную благодарность заводу производителю «ВЕСТЭК». Отдельное спасибо Роману за подробнейшую консультацию и разъяснения – видно, что человек разбирается в весовом оборудовании и радеет за достижение максимально эффективного и оптимального результата для клиента. Побольше бы таких специалистов. Успехов и процветания

Александр Марков
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Хотим сказать искренние слова благодарности за ваш ценный вклад и содействие в реализации автоматизации весов для карьера. Оперативное согласование и производство. Предоставили техническое задание на подготовку основания. Организовали выезд на монтаж автоматизацию и поверку. Все на высшем уровне - рекомендую к сотрудничеству

Эльвира
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Автовесы Гарант - настоящий профессионал! Они просто безотказные, работали и продолжают работать в любых погодных условиях при этом имеют высокую точность измерений и просты в использовании. Я могу рекомендовать их всем, кто работает с грузовыми автомобилями в суровых российских реалиях.

Николай
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В лице компании выражаю благодарность компании заводу весоизмерительного оборудования "ВесТэк". Приятно сотрудничать с профессионалами своего дела - начиная от звонка менеджеру, заканчивая монтажом. Результатом полностью довольны.

ООО "ЭКОРАС"
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В январе приобрели весы для взвешивания автомобилей. Все работы были выполнены в срок и по договору. Превосходное качество по приемлемой цене.

Валерий С.А.
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    преимущества
    стоимость

    Доступные цены от завода

    прочность

    150% запас прочности

    по госту

    Внесены в Госреестр средств измерений. Соответствуют ГОСТ

    Лояльность

    Лизинг. Гибкие условия. Аванс от 0%

    Скорость

    Производим весы от 5 дней

    Весы для взвешивания автомобилей 80 тонн — это незаменимый инструмент для предприятий, занимающихся грузоперевозками, логистикой, строительством, переработкой мусора, добычей сырья, горных пород, руды и песка (карьеры), металлургической промышленностью и прочее.

    Они предназначены для высокоточных и оперативных измерений веса перевозимого груза в условиях интенсивного движения транспорта во многих отраслях с трафиком от 10 до 600 автомобилей в сутки в зависимости от модели. Выбор подходящего типа зависит от специфики работы, месте установки и условий эксплуатации.

    Весы автомобильные электронные 80т от производителя

    ВесТэк — это ведущий производитель высококачественных весов для автомобилей, предлагающий широкий ассортимент оборудования для взвешивания любого грузового транспорта. Наша продукция обеспечивает точное и надежное измерение массы грузовых автомобилей, прицепов, фур, камазов, грузовиков и прочее, что делает ее идеальной для использования в различных отраслях промышленности, включая транспортные и логистические компании, производственные предприятия, таможенные службы и многие другие.

    Наши автомобильные весы разработаны с учетом самых высоких стандартов качества и безопасности, а также оснащены передовыми технологиями, обеспечивающими быстрое и точное измерение массы. Мы предлагаем автовесы различных типов и размеров, в том числе стационарные и мобильные модели, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для статического или динамического взвешивания.

    Ассортимент линейки автовесов ориентирован на:

    • размеры взвешиваемого транспортного средства (длина колесной базы от 6 до 24 метров)
    • плотность трафика (до 600 взвешиваний автомобилей в сутки)
    • возможности промышленной площадки (стационарная установка на фундамент или бесфундаментные на плиты ПАГ или асфальт)

    «Гарант — 80» Мостовой тип. Для неограниченного грузопотока и любых условий работы, в том числе и в карьерах. Измеряют в статическом режиме. Установка на монолитный фундамент или бетонные плиты. Комплектуются ограждениями и пандусами. Легко обслуживать (датчики и электрика в прямом доступе). Спроектированы со 150% запасом прочности конструктива.

    «Лидер — 80» Платформенный тип. Решение для автотрафика средней интенсивности. Измеряют в статическом режиме. Монтаж на монолит, бетонные плиты или асфальтовое покрытие. Не требуется строительства монолитного основания. Идеальный баланс “цена-качество”!

    «Универсал — 80» Колейный тип. Для предприятий с низким трафиком движения. Измеряют в статическом режиме. Установка на монолит, бетонные плиты или асфальтовое покрытие.

    Купить весы автомобильные НПВ 80 тонн

    Мы стремимся предоставлять нашим клиентам не только качественное оборудование, но и отличный сервис. Наша команда профессионалов всегда готова помочь вам выбрать наиболее подходящую модель весов, а также обеспечить оперативную доставку, монтаж и ввод в эксплуатацию весового терминала. Мы гарантируем высокий уровень технической поддержки и обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации наших весов. Если вы ищете надежные грузовые весы — обращайтесь напрямую к производителю «ВесТэк». Мы поможем вам приобрести весы для взвешивания грузовых автомобилей с наивысшим пределом взвешивания (НПВ) 80 тонн, подходящие именно под ваши задачи.

    Стоимость автомобильных весов грузоподъёмностью 80 тонн

    Цена автовесов 80 тонн может отличаться в зависимости от типа конструкции, места установки и дополнительной автоматизацией (светофорное регулирование, шлагбаумы, видеокамеры, считывание номеров и RFID меток и прочего).



    НаименованиеЦена
    Стационарные весыот 1 520 000 рублей
    Платформенные весыот 1 220 000 рублей
    Колейные весыот 1 055 000 рублей

    Для более точного расчета цены пройдите небольшой опрос и узнайте стоимость.

    Узнать стоимость весов

    Автомобильные весы с грузоподъемностью 80 тонн используются для взвешивания грузовых автомобилей и автопоездов с прицепами или полуприцепами. Такие весовые терминалы применяются на различных предприятиях, таких как:

    • АТП и транспортные компании, где необходимо контролировать массу перевозимого груза и загрузку автомобиля.
    • Склады и производственные предприятия, где требуется учет массы входящего и исходящего сырья, полуфабрикатов или готовой продукции.
    • На таможенных постах и пограничных переходах для контроля допустимой массы грузовых автомобилей и проверки соответствия декларируемого груза его фактической массе.
    • В логистических центрах и терминалах, где осуществляется прием и отправка грузов.
    • В сельскохозяйственных предприятиях для взвешивания урожая, удобрений и сельхозтехники.
    • На строительных площадках используются для учета массы строительных материалов и техники
    • На промышленных предприятиях, где производится или перерабатывается сырье, требующее контроля массы и учета его движения.
    Если для вашего предприятия важно:
    • избежать производственных, временных и финансовых потерь;
    • приоритетны точность, надежность и отсутствие простоя в работе оборудования и персонала;
    • необходима оперативная доставка и профессиональный монтаж по России (Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Кемерово, Челябинск и др);
    • принципиален индивидуальный подход, поддержка, гарантии и постпродажное сервисное обслуживание,
    обратите внимание на модельный ряд автовесов грузоподъемностью 80т.